Южно-Сахалинск, 5 марта, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Ежегодно на Сахалине в сезон подлёдной рыбалки, как сводки с фронта, приходят сообщения о спасении людей с оторвавшихся от берега льдин. Жители островного региона в соцсетях уже окрестили этот период времени «сезоном мамонтят». Новости о каждой новой спасательной операции широко обсуждаются в соцсетях. Сначала люди следят за событиями, переживают. Затем радуются успешному спасению рыбаков и задаются вопросом: а кто должен платить за проведение таких операций?

Mchs.gov.ru Спасательная операция на льдине

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МЧС Сахалина рассылает жителям региона СМС с информацией об опасности выхода на лёд в том или другом районе области. Пользователи соцсетей пишут, что такие сообщения приходят практически ежедневно. Но это не останавливает рыбаков-любителей, с риском для жизни они выходят на лёд.

25 февраля на реке Найба в районе села Стародубское на льдине, которую от берега отделила трещина шириной от 50 до 100 см, находились более одной тысячи человек. К счастью, обошлось без жертв. Часть из них спаслись сами, а некоторых пришлось доставлять на берег с помощью сил и средств МЧС, которые оперативно поднимаются по сигналу тревоги при каждом сообщении о новых «мамонтятах"-рыбаках, которых на льдине уносит в открытое море.

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Последняя спасательная операция в островном регионе проводилась 4 марта — на оторвавшейся от берега льдине оказались 12 человек. ЧП произошло в 16 км от села Охотское Корсаковского района. Трещина образовалась на льдине, на расстоянии 4−5 км от берега. В спасательной операции были задействованы 29 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС 14 человек, 5 единиц техники. Всех 12 рыбаков удалось спасти и доставить живыми на берег.

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Практически после каждого такого случая пользователи соцсетей задаются вопросом: почему рыбаков должны спасать бесплатно?

«Была б моя воля, я б забил на всех вас, оторвавшихся, потерявшихся и т. д.», — написал на странице ЧП Сахалин в Instagram пользователь lvan_shvets.

«Нормальные рыбаки дома сидят! А это не рыбаки! Туристы», — прокомментировал sergeyabrosimov1986.

«Кому МЧС пишет почти каждый день, судьбу, видать, искушают», — считает olgapodvoiskaia.

Местные жители отмечают, что рыбаки продают пойманную корюшку дорого, а спасают их бесплатно.

«МЧС предупреждало, что лёд рванет, куда прут люди? С каждого штраф надо взять, и не надо говорить, что мы налоги платим, пусть спасают», — написал пользователь kornitskiipavel

«Может стоит немного затянуть? Со спасением, ну так, для профилактики», — предлагает vasilii8994.

«Я не очень понимаю, почему их должны спасать. Вышли на лёд вопреки всем предупреждениям — все, до свидания!» — считает alyona__ys.

Некоторые всё же встают на сторону рыбаков-любителей и считают, что подобные спасательные операции — обязанность государства, которому население платит налоги.

«З а это вообще-то налоги платятся! И это их работа!» — прокомментировал пользователь sergeyabrosimov1986.

«Сразу видно, кто не любит рыбачить. И какая алчность, я вас умоляю. Вы попробуйте пешком с десяток км протопать туда-обратно, или на «такси», потом наловить, насолить, насушить… Просто интересно, почему она должна стоить копейки? Это самый обыкновенный азарт, адреналин и авось… Всё на «А». Ни с кем не спорю, просто могу их понять», — написала belo4ka_sin.

«Я за рыбаков. Кто не рискует, тот не пьёт шампанского. А сидит дома и злится, что сам хомяк офисно-диванный», — считает vera_sakh.

Есть ещё одно мнение, и оно встречается всё чаще, что рыбаки должны оплачивать расходы за проводимые спасательные операции, тогда они будут прислушиваться к предупреждениям МЧС об опасности выхода на лёд.

«Надо как в Союзе было. Спасли вертолётом, счёт выставили за его работу — и желание пропадёт. А то как в поговорке, назло маме пойду без шапки, пусть уши отморожу. А то их предупреждают, а они идут. Меня уже бесят смс от МЧС. Тем более эта рассылка для МЧС платная. То есть все это оплачивается с налогов», — считает пользователь alek._van.

После каждой операции по спасению рыбаков Сахалина с оторвавшейся от берега льдины немногие пользователи соцсетей благодарят спасателей за их труд, кстати, с риском для жизни.

«Спасателям СПАСИБО», — написала после последней спасательной операции tatyanavital.

Главное, в чём уверены пользователи соцсетей, что рыбаков-любителей не остановят простые предупреждения МЧС об опасности выхода на лёд, новые случаи отрыва от берега льдин с людьми. Рыбаки как рисковали, так и будут рисковать. Причем рисковать не только своими жизнями, но и жизнями спасателей.

«Завтра опять попрутся, знают, МЧС спасёт», — написал пользователь nikolay_za_zenit.

«Титаник спасён! Команда жива! Завтра очередной рейс!» — прокомментировал kalininaleksandr99.