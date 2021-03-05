Берлин, , 08:07 — REGNUM Компания Porsche представила новый электроуниверсал Taycan Cross Turismo. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Porsche Taycan Cross Turismo Porsche

По сути новинка — это модель Taycan Shooting Brake с увеличенным дорожным просветом. Модель имеет дополнительный режим работы управляющей электроники, который оптимизирует работу агрегата под разные внедорожные условия.

Отмечается, что благодаря пневмоподвеске дорожный просвет нового Porsche Taycan Cross Turismo может быть увеличен до 200 мм. Производительность максимальной комплектации модели достигает 750 л. с. С 0 до 100 км/ч такое авто разгоняется за 2,9 секунды.

Porsche представит новый Taycan Cross Turismo в четырех комплектациях. Однако дата выхода на авторынок новинки пока не сообщается.

Ранее стало известно, что новый универсал Porsche Taycan Cross Turismo получит улучшенные внедорожные свойства по сравнению с седаном.

Читайте также: Porsche протестировал новый 911 Safari в зимних условиях