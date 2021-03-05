Иркутск, , 08:05 — REGNUM Утро 5 марта в Иркутске было ознаменовано серьёзным ДТП с участием пассажирского горэдектротранспорта. У разогнавшегося на спуске трамвая маршрута №1 отказали тормоза и он протаранил девять автомобилей. Как сообщает пресс-служа администрации города, по предварительной информации за медицинской помощью обратился один человек.

Вагон, у которого отказали тормоза, произведён в 2009 году. После обнаружения неисправности водитель высадил всех пассажиров и поехал в депо для ремонта.

«В трамваях существует несколько видов торможения. Почему не сработал ни один, необходимо выяснить специалистам», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов и поручил проработать вопрос компенсации пострадавшим и провести проверку всего транспорта Горэлектротранса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП с трамваями в Иркутске происходят довольно часто. Так, 10 февраля в Ангарске 10 февраля, загорелся трамвай, следовавший по маршруту №6.

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