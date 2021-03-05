Москва, , 08:04 — REGNUM Российская авиакомпания «Аэрофлот» направила в Минтранс инициативу о введении платной регистрации на рейсы в аэропортах при исключении стоимости этой услуги из цены билета. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

По их данным, «Аэрофлот» предлагает исключить обязанность авиакомпаний включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту.

По словам представителя авиакомпании Михаила Дёмина, сегодня большинство граждан пользуются онлайн-регистрацией.

Данное нововведение, считают в «Аэрофлоте», даст жителям России возможность самим выбирать между платой за регистрацию в аэропорту или бесплатной онлайн-регистрацией.

Напомним, ранее «Ведомости» сообщили, что «Аэрофлот» в период эпидемии выдвигал инициативу ввести тариф на перевозку пассажиров с «негарантированными» билетами, по которым компания в одностороннем порядке смогла бы изменить основные условия перелёта — дату и время рейса, маршрут и другие. В итоге было принято решение, что авиакомпании не будут рассматривать данное предложение до полного восстановления авиасообщения.

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