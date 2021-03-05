Пекин, , 08:04 — REGNUM Правительство Китая в 2020 году одержало полную победу в борьбе с крайней бедностью, заявил 5 марта премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая на заседании, посвященном открытию четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 13-го созыва.

По словам Кэцяна, за последние пять лет в Китае было создано более 60 миллионов рабочих мест в городах и создана крупнейшая в мире система социального обеспечения.

На следующем этапе, отметил глава правительства, Китай продолжит реализацию стратегии возрождения сельских районов, будет способствовать устойчивому развитию сельского хозяйства и увеличению доходов сельского населения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что китайские власти рассчитывают на рост валового внутреннего продукта (ВВП) в этом году более чем на 6%.

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