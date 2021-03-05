Джакарта, , 08:01 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии обратилось к индонезийским гражданам, находящимся в Мьянме, сообщает Sindonews.

Власти Индонезии призвали своих граждан покинуть Мьянму и вернуться в страну.

«Индонезийские граждане и их семьи могут рассмотреть вопрос о возвращении в Индонезию, воспользовавшись коммерческими рейсами, которые в настоящее время все еще доступны», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Посольство Индонезии обратилось к индонезийским гражданам с призывом сохранять спокойствие, избегать поездки, в том числе на работу, если в этом нет срочной необходимости.

Министерство иностранных дел и посольство Индонезии в Янгоне продолжают следить за развитием ситуации в Мьянме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сингапур обращался с аналогичным призывом к своим гражданам в Мьянме. МИД призвал граждан немедленно покинуть Мьянму из-за роста насилия между протестующими и силами безопасности.

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