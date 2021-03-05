Уфа, , 08:03 — REGNUM Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с рельсовым автобусом в Башкирии. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что утром 5 марта на железнодорожном переезде на автотрассе Перегон — Приуралье — Карламан произошло столкновение рельсового автобуса и легковой автомашины.

В результате получили не совместимые с жизнью травмы мужчина, который управлял легковушкой и женщина преклонного возраста. Пострадал один человек, который также ехал в автомобиле.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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