Тюмень, , 08:01 — REGNUM В Тюменской области в результате столкновения четырёх автомобилей на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб один человек и двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

По информации дорожной полиции, трагедия произошла в Уватском районе, на 454-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Первыми в ДТП попали автомобили УАЗ и Hyundai Solaris. После первого столкновения потерявший управление УАЗ столкнулся с большегрузным грузовиком Mercedes-Benz. В результате удара большегруз оказался выброшен на встречную полосу, где произошло его столкновение с легковым автомобилем Lada Granta.

Водитель Lada Granta, 40-летний мужчина, погиб на месте. Травмы получили также водитель большегруза Mercedes-Benz и мужчина из автомобиля УАЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент проводится расследование обстоятельств и причин ДТП с участием пассажирского автобуса, которое произошло утром 4 марта.

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