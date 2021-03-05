Вашингтон, , 07:57 — REGNUM Администрация видеохостинга YouTube удалила со своей платформы пять каналов, принадлежащих армейской телевещательной корпорации Мьянмы, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

«Мы удалили несколько каналов и ряд видеороликов в соответствии с правилами сообщества и законодательством», — заявили в YouTube.

В число удаленных каналов входят государственное телевидение Мьянмы, MRTV, Myawaddy Media, MWD Variety и MWD Myanmar.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта минторг США внес два министерства Мьянмы в черный список — министерство обороны и министерство внутренних дел. Также под санкции попали и две компании, которые контролируют мьянманские военные, — Myanmar Economic Holding Limited и Myanmar Economic Corporation.

Читайте ранее в этом сюжете: Минторг США внёс два министерства Мьянмы в черный список