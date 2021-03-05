Кызыл, , 07:57 — REGNUM Правительство России выделит 297 млн рублей на завершение строительства двух детских садов и средней школы в столице Тувы Кызыле. Об этом заявил накануне, 5 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Как отмечается, строительство школы на 825 мест началось два года назад. Ввод её в строй планировался в 2020 году, однако из-за недостатка средств сроки были сдвинуты «вправо», на декабрь 2021 года. На достройку не хватало 210 млн рублей. Такие же проблемы возникли при строительстве двух дошкольных учреждений на 280 мест каждый.

По словам министра образования и науки республики Солангы Тамчай, дефицит средств произошёл из-за того, что расчёте средств субсидий не учли климатические особенности республики и то, что она приравнена к регионам Крайнего Севера.

«Конечно поможем, это обязательно. И школе мы 210 млн выделим, и садику 86 млн 946 тыс. рублей. Соответственно к сентябрю и садики и школы заработают. Обязательно об этом нам расскажете», — отметил Михаил Мишустин.

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