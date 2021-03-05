Кемерово, , 07:56 — REGNUM В Кемерове 35 женщин получили звание «Кемеровчанка года». Об этом сообщила мэрия города.

«Традиция отмечать представительниц прекрасной половины города, добившихся успехов в науке, бизнесе, учёбе, творчестве, спорте, общественной деятельности и других важных сферах, родилась в 2001 году. В 2021-м конкурс «Кемеровчанка года» празднует 20-летие. За это время в нём приняли участие более 1900 наших землячек, а более 500 вошли в число победительниц», — рассказали в городской администрации.

Заявки на конкурс в 2020 году направили более 140 жительниц города, из них обладательницами звания «Кемеровчанка года 2020» стали 35 конкурсанток.