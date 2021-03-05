Бразилиа, , 07:55 — REGNUM Условия контракта на приобретение Бразилией российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» согласованы. Об этом 4 марта заявил глава бразильского минздрава Эдуарду Пазуэллу, сообщается на сайте ведомства.

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При этом Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) пока не выдало разрешения на использование препарата для вакцинации в стране, несмотря на то, что бразильский сенат устранил все формальные помехи.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта центра технологии вакцин Федерального университета в штате Минас-Жерайс в Бразилии успешно завершил первый этап клинических исследований бразильской вакцины от COVID-19 и объявил о готовности начать вторую фазу испытаний.

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