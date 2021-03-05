Чебоксары, , 07:51 — REGNUM На федеральных трассах в Чувашии приступили к строительству двух надземных пешеходных переходов и реконструкции моста через реку Малый Цивиль. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Надземные пешеходные переходы построят в Моргаушском районе возле населённых пунктов Сидуккасы и Ахманеи. Длина каждого искусственного сооружения с лестничными сходами превысит 82 метра, ширина составит 2,25 метра. Они будут освещены, для маломобильных граждан предусмотрены подъемные платформы, для слабовидящих пешеходов установят тактильно-рельефные наземные указатели.

В ведомстве отмечают, что искусственные сооружения помогут переходить один из самых загруженных участков автодороги М-7 «Волга», где ежедневно проезжает более 16 тыс. автомобилей. Переходы планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2021 года.

Также в настоящее время продолжается строительство трёх надземных пешеходных переходов в Чебоксарском районе (возле села Хыркасы, деревень Крикакасы и Яуши). Всего на федеральных трассах в Чувашии действуют три надземных и пять подземных пешеходных переходов.

Дорожники отмечают, что в Чувашии также приступили к реконструкции моста через реку Малый Цивиль на дороге федерального значения А-151 Цивильск — Ульяновск. Мост был построен в 1960 году. Помимо обновления сооружения, планируется реконструкция и подходов к нему протяженностью 3,6 км. На участке также построят надземный пешеходный переход. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на ноябрь 2024 года.