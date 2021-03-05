Октябрьский район, , 07:58 — REGNUM Наследие бывших губернаторов Приморья Владимира Миклушевского и Андрея Тарасенко вылилось в очередное уголовно дело — следствие ведётся по факту халатности при обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильём, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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Детей-сирот заселили в четыре многоквартирных дома в селе Покровка Октябрьского района, которые, как позже выяснилось, оказались непригодными для проживания.

Следователи после всех осмотров, опросов назначили строительно-техническую экспертизу домов.

И пока правоохранители разбираются, в соцсетях уже растиражирован сюжет с кадрами «картонных» домов для сирот. Всего в четырёх домах 72 квартиры.

Журналисты побывали в аварийных «сиротских гетто», которые построены на бывших рисовых полях. Риса нет давно, а вода так и осталась.

Дети-сироты квартиры получили два года назад и проблемы начались практически сразу. Отказаться от новоселья молодые парни и девушки не могли — слишком долго ждали они собственные квадратные метры.

Как рассказывают жильцы этих домов, по стенам пошли жуткие трещины, оконные и дверные проёмы буквально вываливаются при попытке их открыть-закрыть, под обоями всё черно от плесени, а под линолеумом просел пол так, что образовались просветы между комнатами под стенами. Вода в подвалах стоит круглогодично, сырость, плесень и насекомые не выводятся.

Дома начали строить при Владимире Миклушевском, в эксплуатацию сдали при Андрее Тарасенко. Тех, чиновников, кто принимал решение о строительстве домов в этом мокром месте, кто примал дома в эксплуатацию, а также торжественно-помпезно вручал ключи выпускникам школы-интерната, скорей всего уже не найти.

Никакой ремонт домам не поможет, автор сюжета вытащил из-под нарядного сайдинга начинку стены — пенопласт, и ещё что-то похожее на бетон, но тут же раскрошившиеся в руках.

«Кто будет отвечать по всей строгости закона за такую «халатность»? Кто-либо из губернаторов — предшественников? Это вряд ли. Они вообще видели, что дома из пенопласта? Может уже начать из пластиковых полторашек строить?!», — пишет телеграм-канал «Дерзкий Владивосток».

Но видимо есть и оптимисты ещё: «Надеюсь жёстко накажут этих мошенников, обманувших людей», — написал пользователь eenergy_inside.

А есть и более радикальный совет от пользователей соцсетей: «Таких не сажать надо. А сразу расстрел и все».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава администрации Целинского района Ростовской области Борис Сорокин, выдавший непригодные для проживания квартиры сиротам, избежал наказания. Экс-чиновник признан виновным в халатности, однако освобождён от уплаты штрафа в размере 80 тыс. рублей"в связи с истечением сроков давности уголовного преследования».