Красноярск, , 07:50 — REGNUM Наиболее вероятный период прохождения паводка в Красноярске — с конца марта до середины мая. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска, город готовится к паводку.

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Разработан комплекс мероприятий по предотвращению негативных последствий активного снеготаяния, по организации пунктов временного размещения людей, чьи дома попадут в зоны подтопления.

В мэрии пояснили, что в этом году запасы снега в окрестностях и на территории города значительно выше, чем обычно. Места возможных подтоплений обследуют специалисты администрации города.

По словам руководителя главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Александра Нестерова, при подготовке к паводку необходимо очистить русла малых рек от снега, льда, мусора и растительности. Также нужно подготовить откачивающую технику. Управляющим компаниям предписано освободить дворовые территории от снега, наледи и мусора, прочистить водоотводные канавы и трубы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Костромской области пик весеннего паводка придётся на период с 15 апреля по 5 мая.

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