Кемерово, 5 марта 2021, 07:49 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 5 марта, ожидаются неблагоприятные погодные явления. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.
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Согласно прогнозу кемеровского гидрометцентра, сегодня днём, 5 марта, на территории Кузбасса местами ожидаются метели, ветер, местами порывы 15−20 м/с, ухудшение видимость временами до 1000 метров.
Кузбассовцев просят при ухудшении погодных условий соблюдать необходимые меры предосторожности.
«При ухудшении видимости, водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких манёвров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. Пешеходам, в условиях ухудшения видимости, необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в тёмное время суток — использовать светоотражающие элементы на верхней одежде», — подчеркнули в ведомстве.