Вена, , 07:45 — REGNUM Киевские власти, устраивая водную блокаду Крыма, препятствуют реализации базовых прав человека. Такие действия можно приравнять к геноциду, заявил 4 марта постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета организации.

Онлайн-встреча в ОБСЕ была приурочена к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

«Право на воду является необходимым условием для реализации других прав человека, что подтверждено резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 64/292 и практикой Европейского суда по правам человека», — сказал Лукашевич.

По его словам, намерение киевских властей перекрыть Северо-Крымский канал свидетельствует о явном нарушении названных норм и может быть приравнено к акту геноцида.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму ответили на планы Киева заблокировать подачу воды на полуостров