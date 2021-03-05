Оренбург, , 07:44 — REGNUM В Оренбургской области из-за неблагоприятных погодных условий (метель, плохая свиждимость) закрыт ряд дорог. С 09:00 по местному времени (07:00 мск) 5 марта ограничено движение транспорта на трассах Кваркенского района Кувандык — Новосимбирка, Новосимбирка — Сарбай, Сара — Самарское, собщает ГУ МЧС по региону.

Кроме того, продлено действие ограничительной меры на дороге Каменноозерное — Медногорск. Она закрыта с вечера 4 марта. Ожидалось, что погодные условия улучшаться и движение на трассе возобновят утром 5 марта. Однако в регионе продолжает бушевать метель. В области работают пункты временного размещения граждан, развернуты пункты обогрева.

В Оренбуржье 5 марта прогнозируют умеренные осадки, метель, гололед. Температура воздуха составит — 3,+2 °C. Порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду, в связи с чем в регионе объявлено штормовое предупреждение.