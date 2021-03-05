Чита, , 07:46 — REGNUM В Забайкальском крае суд приговорил бывшего вице-президента палаты адвокатов за мошенничество в размере одного млн рублей к условному сроку и штрафу в размере 70 тысяч рублей. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону.

«Суд признал жителя Читы, адвоката, бывшего вице-президента палаты адвокатов Забайкальского края Павла Правидло виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в крупном размере»). Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года», — говорится в сообщении ведомства.

Павла Правидло также лишили звания «Заслуженный юрист Забайкальского края» и права в течение трёх лет заниматься адвокатской деятельностью.

По версии следствия, осужденный осенью 2020 года получил от своего подзащитного, являвшегося руководителем коммерческой организации, один млн рублей. Эти деньги он якобы должен был передать сотрудникам правоохранительных органов и суда для изменения меры пресечения в отношении подзащитного бизнесмена на более мягкую.

Отмечается, что адвокат в ходе следствия «признал свою вину и вернул денежные средства подзащитному в полном размере».

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре бизнесмен из Советского района подозревается в хищении полумиллиона бюджетных рублей.

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