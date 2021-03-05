Иркутск, , 07:41 — REGNUM В ИРкутской области внедряют интеллектуальную транспортную систему (ИТС). Как сообщает пресс-служба областного правительства, в 2021 году на этот проект предусмотрено 180 млн. рублей.

Большая часть средств пойдёт на создание ещё трех пунктов высокогабаритного контроля. Губернатор Игорь Кобзев поручил региональному министерству строительства, дорожного хозяйства в срок до 12 марта подать в Федеральное дорожное агентство соответствующую заявку.

Напомним, ИТС — это неотъемлемая часть национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Федеральное финансирование их внедрения предусмотрено для регионов с городскими агломерациями свыше 300 тыс. жителей.

«Умная» система использует инновационные разработки, чтобы регулировать транспортные потоки, разгрузить дороги и сделать их безопаснее, обеспечить бесперебойное движение наземного пассажирского транспорта. Пилотный проект ИТС реализуется на базе Иркутской агломерации.