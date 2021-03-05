Чебоксары, , 07:39 — REGNUM В марте приток воды в большинство водохранилищ на Волге и Каме ожидается близким к норме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Чебоксарской ГЭС со ссылкой на данные ФГБУ «Гидрометцентр России».

По оценке специалистов, запасы воды в снежном покрове по Волжско-Камскому каскаду составляют 104% от среднемноголетних значений. Свободная ёмкость водохранилищ каскада оценивается на уровне 46 км³, или 105% от среднемноголетних значений.

Согласно прогнозу, в марте в большинстве водохранилищах на Волге и Каме приток воды ожидается близким к норме. Что касается водохранилищ в Сибири, то снегозапасы превышают нормативные показатели, наибольший прирост — в бассейне Саяно-Шушенского водохранилища (159% от среднемноголетних значений). На Дальнем Востоке снегозапасы в бассейне Зейского водохранилища составляют 100−156%, Бурейского водохранилища — 56%.

В соответствии с указаниями Росводресурсов продолжается плановая предполоводная сработка водохранилищ. Гидроэлектростанции РусГидро готовятся к половодью, работают специально созданные комиссии, создается запас необходимых материалов и технических средств. К началу половодья будут завершены все плановые ремонты сооружений и оборудования.

В преддверии «большой воды» подписаны соглашения об информационном взаимодействии между гидроэлектростанциями и администрациями районов.

Как сообщало ИА REGNUM, на 28 февраля в водохранилищах Волжско-Камского каскада запасы воды в снежном покрове составляют 104% от нормы. В бассейнах шести водохранилищ отмечено превышение среднемноголетних значений, в том числе наибольший прирост отмечен в Чебоксарском водохранилище — 141%. В шести водохранилищах запас воды в снежном покрове ниже нормы, от 78% до 97%.

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