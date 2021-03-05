Пномпень, , 07:38 — REGNUM Власти Камбоджи закрыли въезд и выезд в провинцию Сиануквиль из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявил губернатор региона в официальном обращении.

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«Перемещения людей на автобусах, такси и другом пассажирском транспорте в и из Сиануквиля временно прекращается до особого распоряжения», — заявил он.

Ограничения не действуют на въезд и выезд грузового транспорта, однако в кабине грузовика не должно находиться более двух человек. Всех жителей Сиануквиля также призвали оставаться дома и не собираться группами.

Как сообщало ИА REGNUM, за 4 марта в Камбодже выявили 23 локальных случая распространения коронавирусной инфекции. В королевстве связывают рост заболеваемости с выявлением новых очагов COVID-19.

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