Вашингтон, , 07:36 — REGNUM Запрос с просьбой оставить еще на два месяца бойцов Национальной гвардии США, охраняющих здание Конгресса, направила в Пентагон полиция Капитолия. Об этом 4 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на свой источник.

Срок их пребывания в Вашингтоне истекает 12 марта. По мнению источника, ведомство, скорее всего, примет положительное решение по указанному предложению.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби заявил, что Пентагон не получал запросов о продлении миссии Нацгвардии США по охране объектов государственной власти в Вашингтоне.

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