Новосибирск, , 07:35 — REGNUM Сельскохозяйственные организации Новосибирской области в 2021 году увеличат посевные площади на 28 тысяч гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

«В текущем году общая посевная площадь, согласно принятых от районов рабочих планов, составит 2 миллиона 294,4 тысячи гектаров, что на 28,4 тыс. га больше, чем в 2020 году, — уточнил министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко. — По-прежнему, наибольшую долю от посевных площадей будут занимать зерновые и зернобобовые культуры: посевы яровых и озимых составят 1 млн 494,3 тыс. га, на 13 тысяч гектаров больше уровня прошлого года. Продолжится и тенденция роста посевов технических культур: рапса, льна масличного, подсолнечника, сои, ими планируется засеять 215,5 тыс. га, прирост площадей здесь самый значительный: 40,8 тыс. га к уровню 2020 года».

В ходе весенних полевых работ новосибирским аграриям предстоит разместить посевы яровых на площади в 1 млн 927,7 тыс. гектаров — на 17 тыс. га больше, чем в весеннюю посевную 2020 года. В посевной кампании будут участвовать 1244 сельхозтоваропроизводителя.