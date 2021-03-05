Салехард, , 07:35 — REGNUM В горбольнице Ноябрьска очередной раз вышел из строя аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ). Об этом сообщает «Ноябрьск 24».

В центральной городской больнице пояснили изданию, что вышла из строя климатическая система аппарата. Ремонт оборудования займёт две-три недели.

«На время ремонта пациенты будут направлены в «МРТ Альянс», которое работает в системе обязательного медицинского страхования», — сообщили в больнице.

Ранее ИА REGNUM информировало, что в Ноябрьске единственный аппарат МРТ выходил из строя из-за круглосуточной по причине роста нагрузки дважды. В декабре 2020 года мэр Ноябрьска Алексей Романов обещал к концу 2020 года появление во втором по величине городе Ямала четырёх компьютерных томографов.

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