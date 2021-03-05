Чита, , 07:32 — REGNUM По итогам голосования за присвоение Чите статуса «Города трудовой доблести» уже собрано более шести тысяч голосов. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Собирая подписи, мы погружаем наших земляков в историю и судьбы старшего поколения, пережившего страшное время, совершившего трудовой подвиг и победившего в войне», — пояснил заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Казаков.

Напомним, в годы войны только в Чите работали 13 эвакогоспиталей и действовал окружной военный госпиталь. Излечение в них прошли тысячи бойцов и командиров Красной Армии, многие из которых смогли вернуться в строй и продолжили воевать с немецко-фашистскими захватчиками.

Как уже сообщало ИА REGNUM, решение о присвоении звания «Город трудовой доблести» было принято 2 июля 2020 года в ходе заседания оргкомитета «Победа», которое провёл президент России Владимир Путин.

Читайте также: В Чите обсуждают возможность получения звания «Город трудовой доблести»