Пермь, , 07:29 — REGNUM В Перми 4 марта завершился срок подачи заявок на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города — главы администрации. На пост градоначальника претендуют 13 человек, сообщают СМИ.

Среди кандидатов политолог Виталий Ковин, глава пермского отделения фонда «Городские проекты» Александр Синявский, общественник Сергей Ухов, депутат гордумы Геннадий Сторожев, депутат Заксобрания Александр Григоренко, спортивный менеджер Александра Гуляева, правозащитник Денис Галицкий, временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин и ещё несколько граждан: Андрей Золотарёв, Евгений Рожков, Галина Широкова, Дмитрий Дмитриенко, Эдуард Хайруллин.

Напомним, конкурс пройдет 18 марта. Кандидаты представят комиссии свои программы развития города. Конкурсная комиссия должна представить депутатам гордумы не менее трех кандидатур.

Отбор кандидатур запланирован на 18-ое марта. Участники конкурса представят свою программу развития города и пройдут собеседование. В итоге комиссия предложит Пермской думе не менее двух кандидатов. Именно депутатский корпус примет окончательное решение о том кому быть главой Перми.

Как уже сообщало ИА REGNUM, должность мэра Перми стала вакантной в декабре 2020 года, когда Дмитрий Саймолов перешел на работу в правительства Пермского края.

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