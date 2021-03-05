Вашингтон, , 07:26 — REGNUM Запуск и успешная посадка на Марс ровера Perseverance свидетельствует о восстановлении «американского духа», заявил 4 марта президента США Джо Байден в разговоре с руководством Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Вы восстановили уверенность среди американцев. Потому что они начали задаваться вопросами, остаемся ли мы той страной, что были раньше. То, что вы сделали, невероятно», — цитируют там американского лидера.

Байден в ходе разговора отметил, что, если США смогли посадить марсоход на соседнюю планету, значит «смогут победить пандемию».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ровер Perseverance («Настойчивость») посадили на красную планету 18 февраля. Главной целью экспедиции заявлен поиск признаков микробной жизни в бассейне кратера Джезеро, где древняя река впадала в озеро, образовывая специфичные отложения.

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