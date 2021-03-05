Омск, , 07:23 — REGNUM В Омске усилили работы по уборке снега, сообщили ИА REGNUM 5 марта в мэрии города.

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За минувшие сутки с городских территорий вывезли более 18,8 тыс. кубометров снега. Работа проводится силами окружных ДЭУ, а также с помощью привлечённой техники. Снег убирается с проезжей части дорог, с пешеходных зон, из скверов и так далее.

Ежесуточный объем вывозимого снега приближается к 20 тысячам кубических метров. Как подчеркнули в мэрии, «это практически в два раза больше показателей, которые отмечались ранее».

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске мэр поручил городским службам совместно с организациями и предприятиями своевременно убрать снег, в том числе с кровель крыш.

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