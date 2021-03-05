Вашингтон, , 07:20 — REGNUM Приказ о совершении двух воздушных атак, а не одной, 26 февраля по объектам в Сирии собирался отдать президент США Джо Байден. Об этом 4 марта сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

За день до инцидента глава Белого дома выбрал две точки на территории Сирии для совершения этих операций после совещания с американским министром обороны Ллойдом Остином и рядом других чиновников. Однако после полученной за полчаса до планируемого авиаудара информации о присутствии женщин и детей вблизи одного из объектов Байден отказался от атаки по этой цели.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля военно-воздушные силы атаковали инфраструктуру проиранских сил в Сирии недалеко от границы с Ираком. По некоторым сведениям, в результате авиаудара погибли не менее 17 человек.

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