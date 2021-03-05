Челябинск, , 07:18 — REGNUM В Екатеринбурге четверо граждан осуждены за незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Приговор вынес Чкаловский райсуд. По данным следствия, в сентябре 2019 года двое граждан приобрели оружие разного калибра и боеприпасы, которые затем продавали. А в феврале для изготовления огнестрельного оружия они привлекли ещё двоих граждан.

Деятельность группы была пресечена в конце февраля 2020 года. Суд назначил им от 3 лет 2 месяцев до 6 лет колонии и штрафы от 100 тыс. до 320 тыс. рублей.