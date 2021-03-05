Усть-Коксинский район, Алтай, , 07:14 — REGNUM В Республике Алтай вновь произошёл пожар в здании учебного заведения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, поздно вечером 4 марта горела начальная школа в селе Маралодовка Усть-Коксинского района.

В деревянном здании 1934 года постройки обучается 9 человек. Однако в момент начала возгорания здесь находился один охранник, который не пострадал. Как отмечается, в школе штатно сработали автоматические системы пожарной сигнализации.

«Расстояние до ближайшей пожарной части с. Усть-Кокса 25 км. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения здание было охвачено огнем», — отметили в ведомстве.

В тушении огня приняли участие 17 человек, задействовано 7 единиц техники. Возгорание было ликвидировано к 3:40 5 февраля. Площадь пожара составила 680 квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Горно-Алтайске горело здание вечерней школы. По данным следствия, пожар стал возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудником учебного заведения своих должностных обязанностей по соблюдению требований пожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.

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