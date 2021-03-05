Омск, , 07:15 — REGNUM В Омске пропавшую 2 марта 14-летняю девочку нашли ночью живой в подъезде одного из домов. Об этом 5 марта сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Омской области.

По словам старшего помощника главы регионального СУ СК РФ Ларисы Болдиновой, о нахождении пропавшей школьницы в подъезде дома в Советском округе Омска сообщили бдительные граждане, опознавшие её по приметам.

«С ней всё хорошо, говорит, что поругалась с матерью и ушла из дома. Сейчас с девочкой проводятся профилактические мероприятия, также следователи выясняют причины ухода девочки и где она была два дня, условия её жизни и воспитания», — рассказала Болдинова.

По информации пресс-службы управления МВД России по региону, о спящей в подъезде девочке в полицию сообщила жительница дома.

4 марта по факту безвестного исчезновения 14-летней школьницы следственными органами СК РФ было возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томске нашли живой пропавшую накануне десятилетнюю девочку.

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