Берлин, , 07:10 — REGNUM Бундестаг ФРГ большинством голосов принял законопроект «о продолжении применения положений, касающихся эпидемической ситуации национального масштаба». Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе немецкого парламента.

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«При поименном голосовании за законопроект проголосовали 367 депутатов, против — 293, воздержались трое», — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие законопроекта означает продление ограничительных мер из-за распространения коронавируса после 31 марта 2021 года, однако конкретные сроки окончания действия режима не вводятся.

Режим «эпидемии национального масштаба» позволяет властям принимать решения по борьбе с COVID-19, например, в части проведения тестов или вакцинации, без привлечения палаты федеральных земель — бундесрата. Этот режим был впервые введен решением бундестага ФРГ 25 мая 2020 года и продлен в ноябре прошлого года.

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