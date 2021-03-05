Гусиноозёрск, Бурятия, , 07:03 — REGNUM В Селенгинском районе Бурятии следователи в рамках уголовного дела ищут мать новорожденного ребёнка, тело которого было найдено на улице 16 декабря 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР, дело возбуждено по статье «убийство малолетнего».

Тело было найдено возле одного из домов вблизи мусорных баков. Предположительно, младенца выбросили в один из баков, а позже достали оттуда собаки. Причиной смерти, по данным экспертов, стала механическая асфиксия.

«В настоящий момент мать ребенка не установлена, в связи с чем, в рамках возбужденного уголовного дела проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление ее личности», — отметили в ведомстве.

В связи с этим просят откликнуться граждан, имеющих какие-либо сведения о матери ребёнка и обстоятельствах происшествия.

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