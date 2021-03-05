Чебоксары, , 07:00 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор по двум делам о попытке изнасилования, где одной из жертв стала школьница. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Перед судом предстал 46-летний житель Чебоксар. Правоохранители установили, что 2 октября 2020 года злоумышленник зашёл в лифт вместе с ранее незнакомой ему девятилетней девочкой, где совершил в неё насильственные действия сексуального характера.

В ходе разбирательств установлено, что злоумышленник ранее неоднократно судим за совершение краж.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Ему назначено 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Также вынесен приговор 38-летнему чебоксарцу, которого признали виновным в покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ). Следствием установлено, что ночью 16 октября 2020 года он последовал за 18-летней девушкой, которая возвращалась домой из ночного клуба, и напал на неё в подъезде, пытаясь изнасиловать. Пострадавшая стала активно сопротивляться и звать на помощь, злоумышленник ретировался после того, как на крики вышел один из соседей.

Суд признал мужчину виновным, назначив четыре года и пять месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.