Камышлов, Свердловская область, , 06:55 — REGNUM В Камышлове Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Преступление было совершено при приёмке работ по строительству лыжероллерной трассы для детской спортивной школы, а также при их оплате, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Основанием для возбуждения стали материалы прокурорской проверки. Школа находится в посёлке Октябрьский. По данным проверяющих, должностные лица школы приняли работы без их соответствующей проверки на предмет соответствия требованиям технических регламентов, а также проектной документации. А сумма, переведённая подрядчику из муниципального бюджета, оказалась выше реальной стоимости выполненных работ. Также оказалось, что часть выполненных подрядчиком работ не отвечает требованиям ГОСТ.

В итоге муниципальный бюджет понёс ущерб в размере более 13,7 млн рублей. Материалы проверки были переданы в следственные органы.