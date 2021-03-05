Гамбург, Германия, , 06:54 — REGNUM Решение осудить двоих граждан Германии, нарушивших оружейное эмбарго ЕС против России, принял Высший земельный суд в немецком городе Гамбурге. Об этом 4 марта сообщило агентство DPA.

Судебный процесс по этому делу начался в декабре 2020 года. По информации следствия, компания, в которой работали подсудимые, поставляла в Россию оборудование, пригодное для применения в военной сфере и включенное ЕС в список товаров двойного назначения. Всего с 2015 по 2018 годы фирма провела семь сделок, связанных с подобными товарами.

При этом, как считает суд, владелец компании — проживающий в Аугсбурге 41-летний бизнесмен — знал о том, что фирмы-заказчики не были конечными пользователями оборудования.

Согласно судебному вердикту, предприниматель получил 3 года и 9 месяцев лишения свободы. Кроме того, он обязан выплатить государству 8 млн евро. Второй фигурант дела — 40-летний житель Мюнхена — был приговорен к двум годам условного заключения и выплате 184 тысяч евро за ущерб и 150 тысяч за залог при условном освобождении. Его осудили за посредничество по двум запрещенным сделкам.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер осудил попытки ЕС проводить международную политику через односторонние санкции в отношении РФ.

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