Пномпень, , 06:52 — REGNUM В Камбодже за прошедшие сутки выявили 23 носителей коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

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Отмечается, что носителей инфекции выявили в трех регионах Камбоджи и столице Пномпене. По данным минздрава, все эти случаи связаны с третьей вспышкой COVID-19 в стране. Сейчас пациентов поместили в больницы, где они получают лечение. Всего с новыми очагами распространения в Камбодже связаны 425 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Для предотвращения распространения инфекции в регионах, где выявлены заболевшие, закрыли школы, спортзалы и развлекательные учреждения. Также закрыт и ряд предприятий.

Всего с начала пандемии в Камбодже подтвердили 932 случая заражения коронавирусом нового типа. Уже выздоровели 489 пациентов. Летальных случаев среди больных COVID-19 не было.