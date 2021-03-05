Чебоксары, , 06:50 — REGNUM В водохранилищах Волжско-Камского каскада запасы воды в снежном покрове превышают нормативный показатель. Это следует из данных Гидрометцентра и итогам последней снегосъёмки, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

4 марта, Чебоксары. Метель ИА REGNUM

По последним данным на 28 февраля, в водохранилищах Волжско-Камского каскада запасы воды в снежном покрове составляют 104% от нормы, в том числе наибольший прирост отмечен в Чебоксарском водохранилище — 141%.

Также превышение зарегистрировано в Волгоградском (127%), Горьковском (120%), Угличском (113%), Саратовском (110%) и Куйбышевском (107%) водохранилищах.

В остальных шести водохранилищах Волжско-Камского каскада (Иваньковском, Шекснинском, Рыбинском, Камском, Воткинском, Нижнекамском) запас воды в снежном покрове ниже нормы, от 78% до 97%.