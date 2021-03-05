Москва, , 06:48 — REGNUM Береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион» в ходе учения уничтожили отряд кораблей условного противника в Балтийском море, сообщили 4 марта в пресс-службе Минобороны России.

В учениях приняли участие военнослужащие Балтийской военно-морской базы. Они отработали задачи по развёртыванию комплексов, обнаружению ударной группы кораблей противника и нанесению удара по нему.

«В кратчайшее время (они) привели комплексы в боевую готовность и залповой стрельбой крылатыми ракетами (путём выполнения электронных пусков) уничтожили отряд кораблей», — сообщили в российском ведомстве.

К проведению учения привлекли около 100 человек личного состава и более 30 единиц техники.

БРК «Бастион» предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров. Комплекс состоит из самоходных пусковых установок К-340П на шасси колёсного тягача МЗКТ-7930, транспортно-заряжающих машин К-342Р, машины управления, а также могут дополнительно комплектоваться машинами целеуказания с радиолокационными комплексами «Монолит-Б».

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