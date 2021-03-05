Москва, , 06:48 — REGNUM Когда дело касается отсрочки по уплате алиментов, причина должна быть действительно веской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко. Комментируя постановление пленума Верховного суда России, в котором перечислены уважительные причины их неуплаты, она также отметила:

«Ведь алименты идут на содержание ребенка, а ему сложно объяснить, что сейчас денег на ту или иную потребность нет, потому что папа или мама не может прислать денег. И если в связи с призывом в армию, болезнью отсрочка выглядит серьезным препятствием для выплаты алиментов, то задержка зарплаты таковой не является.

Я уверена, что если бы родители не развелись, то родители нашли способы найти денег на семью в случае задержки зарплаты. Поэтому при желании найти способ оплатить алименты можно. Иначе это выглядит, как законная возможность уклониться от их уплаты».

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению пленума Верховного суда России, уважительными причинами для неуплаты алиментов являются такие, как: болезнь, невыплата зарплаты, призыв в армию, ошибка банка.