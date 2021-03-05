Токио, , 06:48 — REGNUM Правительство Японии в настоящее время не ведёт с США переговоры о развёртывании на территории страны новых американских ракет, но приветствовало бы эти меры противодействия активности Китаю в регионе. Об этом со ссылкой на источник в японском правительстве 5 марта сообщает газета Nikkei.

«Развёртывание новых ракет США для сдерживания Китая было бы для нас плюсом», — приводит издание слова источника.

По информации журнала Defence News, США в настоящее время изучают перспективы размещения на островах в Восточно-Китайском море ракет наземного базирования с дальностью поражения более 500 километров. Пентагон намерен уже в текущем году запросить на эти цели $1,3 млрд.

Ранее о планах размещения американских ракет класса «земля — корабль» (дальностью до 200 км) на многочисленных островах в акваториях Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, что позволило бы США в случае атаки со стороны Китая сохранить оборонный потенциал своих войск в регионе, сообщала газета Nikkei.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США планируют для противодействия активности Китая в регионе развернуть ракеты на островах в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

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