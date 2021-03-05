Владивосток, , 06:51 — REGNUM Трагедия во Владивостоке с гибелью на пожаре двоих маленьких детей 2 марта отодвинула на второй план остальные темы и проблемы — приморцы в соцсетях и мессенджерах выражали соболезнования, выдвигали причины и версии случившегося, требовали наказать виновных, а 5 марта объявили сбор средств пострадавшим семьям. Похороны детей состоятся 6 марта. Известно, что мать погибшего мальчика — сирота, жила с ребёнком в съёмный квартире.

Читайте также: Во Владивостоке не удалось спасти от гибели на пожаре двоих детей

Приехавшие в считанные минуты пожарные и машины скорой помощи просто не смогли подъехать к дому — узкий проезд и припаркованные автомобили жильцов стали одной из причин гибели детей, считают приморцы.

«Запаркованность двора мешала пожарным машинам и каретам скорой помощи подъехать к дому, в котором горела квартира. Очевидцы сообщают о проблемах с гидрантами на этажах — пожарным пришлось тянуть «рукава» по лестничной клетке», — пишут пользователи.

«История с пожаром на Нейбута по-настоящему дикая. Это натуральный реквием по здравому смыслу чиновников градостроительства Владивостока. Обратная сторона медали концепции многоэтажной застройки города. Когда, главное воткнуть свечку, а где там будут парковаться люди, не важно, сами разберутся. Такая ситуация с запаркованными дворами, как на Нейбута, практически во всех недавно введённых в эксплуатацию муравейниках, а по большей части сейчас строят только их, потому что земля дорогая», — пишет newsbox24.tv.

Пожар случился в одной из квартир на 21 этаже в 25-этажном доме. Оказалось, у пожарных нет лестниц выше 50 метров, она дотягивается до 18−19 этажа.

«В районе Эгершельда ещё скоро 44 этажный небоскреб сдадут. Наверное, при согласовании таких проектов сразу деньги на вертолет откладывайте, потому что по-другому оттуда уже людей не достанешь. Есть над чем подумать вам в мэрии, иначе такие трагедии будут возникать и в будущем», — продолжил автор.

aleksei_drug парирует: «И что — 25, 30, 44 этажей? А как тогда в других городах или странах тушат? «Вертолётная держава» в чем проблемы-то? Время такое для таких застроек пошло».

«Ну, ладно алчные строители денег хотят по быстрому. Но, люди, кто туда вселяется, где мозги ваши?» — спрашивает helsingorcats.

«Посмотрите фильм 1974 года «Ад в поднебесье» про пожар в небоскрёбе в Сан-Франциско и вам всё станет ясно про пожары в небоскрёбах и про возможность использования вертолётов в таких условиях и на таких высотах, тем более во Владивостоке с его ветрами. И слова героя Маккуина: «Пройдут годы, а я по-прежнему всё так же буду выносить трупы, потому что люди не хотят учиться на уроках страшных трагедий», оказались пророческими, не через годы, через десятилетия», — советует madmaxx1975.

Вспоминают приморцы и многолетней давности трагедию, когда случился пожар в офисе «Примсоцбанка» в центре города и пожарные также не смогли проехать к высотному зданию из-за припаркованных автомобилей.

«За 15 лет всё забылось. Выводы наверняка были сделаны, но уроки не учли», — считает konstantingorbatenko.

По мнению пользователя ivancheskii, «в таких случаях нужно бульдозер пускать, чтоб сгрёб все машины, потом пожарка проедет. Вот только детей не вернёшь».

Отмечают пользователи, что глава Владивостока Олег Гуменюк на место пожара приехал сразу, обещал разобраться, помочь пострадавшим, выразил соболезнования.

«Да какие выводы, глава города что-то невнятное пробормотал про помощь и соболезнования, остальные в стрелочников игры затеяли. Время оттянется, градус напряженности спадёт и всплывет личность на которого всю трагедию и спишут. А жильцы уже в тот же вечер все запарковали, без страха и доли своей вины в случившемся», — написал пользователь serge_vector.

Известно, что погибшие дети были родственниками, мальчик был в гостях. Знакомые семей в соцсетях просят не мусолить личную жизнь родителей, не обвинять и не высказывать разных версий:

«Роковая случайность… Слишком тяжело об этом говорить и писать. Помощь нужна и моральная, и материальная. Кто чем может. Сердце разрывается. Держитесь, соболезнуем».

«Всегда была непонятна концепция застройки Владика», — пишет mikhailbakanov. И с этим мнением трудно не согласится…