Веллингтон, , 06:39 — REGNUM Несколько афтершоков магнитудой более 5,0 произошло после мощного землетрясения у архипелага Кермадек в Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США.

В общей сложности, отмечает служба, у новозеландского побережья произошло более 20 таких афтершоков.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта у архипелага Кермадек в Тихом океане произошло мощное землетрясение магнитудой 8,0. В связи с этим в ряде островных государств объявили угрозу цунами, началась эвакуация населения из прибрежных районов. Позднее тревогу сняли, жителям разрешили вернуться в свои дома.

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