Полевской, Свердловская область, , 06:38 — REGNUM В Свердловской области арестована жительница Полевского, обвиняемая в убийстве мужчины. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Преступление было совершено на почве словесного конфликта гражданка ранила своего знакомого, с которым распивала алкоголь, ножом. Он сумел выбежать из квартиры и на попутной машине доехать до больницы, но в приёмном покое скончался.

Задержанная созналась в совершении преступления. Как сообщил глава пресс-службы регионального УМВД Валерий Горелых, преступление было раскрыто за несколько часов. По его словам, арестованная и погибший вместе проживали в съёмной квартире, но при этом не были в близких отношениях. Женщина рассказала силовикам, что гражданин, перебрав со спиртным, стал её домогаться, что и стало причиной ссоры. Она нанесла ему несколько ранений, в том числе смертельное, а затем убежала к подруге, где её и нашли.

Что касается убитого, то он имел несколько судимостей. «Не зря говорят: проверяй, с кем водишься», — отметил Горелых.