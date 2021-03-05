Санкт-Петербург, , 06:29 — REGNUM Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области по ходатайству конкурсного управляющего «Трансаэро» продлил на полгода процедуру банкротства для авиаперевозчика. Конкурсное производство продлится до 13 сентября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

31 августа 2021 года управляющий должен предоставить в суд отчёт по результатам банкротной процедуры.

Свою просьбу продлить срок конкурсного производства управляющий обосновал тем, что за три с лишним года, которые длится процедура, завершить мероприятия не удалось. В частности, не было рассмотрено ходатайство управляющего о проведении судебной комплексной оценочной, бухгалтерской и финансово-экономической экспертизы, не рассмотрены все заявления о признании сделок должника недействительными, а также идет работа по взысканию дебиторской задолженности с 57 контрагентов. Помимо этого, конкурсный управляющий пытается привлечь к субсидиарной ответственности пятерых бывших контролировавших должника физлиц. Рассмотрение последнего заявления пока приостановлено.

Напомним, банкротное дело в отношении АО «Авиационная компания «Трансаэро» было инициировано Сбербанком в октябре 2015 года, а уже в декабре компанию взяли под наблюдение. Банкротом авиаперевозчика признали в сентябре 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках банкротного дела в феврале 2021 года был наложен арест на имущество бывшего директора компании Александра Бурдина. Его пытаются привлечь к субсидиарной ответственности в пределах долга — 245 млрд рублей.