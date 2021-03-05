Санкт-Петербург, 5 марта, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области по ходатайству конкурсного управляющего «Трансаэро» продлил на полгода процедуру банкротства для авиаперевозчика. Конкурсное производство продлится до 13 сентября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Adrian Pingstone Boeing 737-400 компании Трансаэро

31 августа 2021 года управляющий должен предоставить в суд отчёт по результатам банкротной процедуры.

Свою просьбу продлить срок конкурсного производства управляющий обосновал тем, что за три с лишним года, которые длится процедура, завершить мероприятия не удалось. В частности, не было рассмотрено ходатайство управляющего о проведении судебной комплексной оценочной, бухгалтерской и финансово-экономической экспертизы, не рассмотрены все заявления о признании сделок должника недействительными, а также идет работа по взысканию дебиторской задолженности с 57 контрагентов. Помимо этого, конкурсный управляющий пытается привлечь к субсидиарной ответственности пятерых бывших контролировавших должника физлиц. Рассмотрение последнего заявления пока приостановлено.

Напомним, банкротное дело в отношении АО «Авиационная компания «Трансаэро» было инициировано Сбербанком в октябре 2015 года, а уже в декабре компанию взяли под наблюдение. Банкротом авиаперевозчика признали в сентябре 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках банкротного дела в феврале 2021 года был наложен арест на имущество бывшего директора компании Александра Бурдина. Его пытаются привлечь к субсидиарной ответственности в пределах долга — 245 млрд рублей.