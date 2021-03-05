Москва, , 06:23 — REGNUM Новую дивизию военно-транспортной авиации ВКС России, третью по счёту, планируют создать в Министерстве обороны РФ. Об этом 5 марта пишут «Известия».

По информации источников, окончательного решения по этому вопросу пока не принято, сейчас он находится в стадии проработки.

Предполагается, что в случае принятия решения процесс будет постепенным: с поступлением в Военно-транспортную авиацию (ВТА) новых и модернизированных самолётов Ил-76 будут созданы эскадрильи, затем из них сформируют авиаполки и дивизию. В общей сложности ВТА может получить до 80 самолётов.

Военно-транспортная авиация России успешно показала себя во многих зарубежных операциях. Так, в ноябре 2020 года Ил-76 экстренно перебросили российский миротворческий контингент и технику в зону армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.

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