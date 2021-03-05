Москва, , 06:26 — REGNUM В пункт приёма граждан российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за помощью в поиске пропавших без вести участников конфликта обратилось около 2,5 тыс. человек. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Пункт приёма граждан, где организована «горячая линия» по сбору сведений о пропавших без вести участниках конфликта в Нагорном Карабахе, продолжает работу в Центре гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента (РМК).

«Их поиск осуществляется российскими военнослужащими РМК во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста, азербайджанской и армянской сторон. Все обращения фиксируются, заносятся в базу данных и передаются в совместные поисковые группы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

За время работы пункта приёма граждан за помощью в розыске пропавших к российским миротворцам обратилось около 2,5 тыс. человек. Из них 600 — по телефону «горячей линии».

Как сообщало ИА REGNUM, сапёры инженерного подразделения российского миротворческого контингента за прошедшие сутки уничтожили 128 различных взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Нагорного Карабаха.

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